Merate: giro di vite sull’eccesso di velocità. In arrivo telelaser e colonnine autovelox

Da oggi la dotazione della Polizia locale si è arricchita di un telelaser di ultima generazione

In città verranno posizionata anche sei colonnine fisse per rilevare le infrazioni al codice della strada

MERATE – Un telelaser di ultima generazione capace di rilevare il superamento dei limiti di velocità. E sei colonnine fisse per incastrare chi ha il vizio di schiacciare troppo il pedale dell’acceleratore. Si è arricchita da oggi, mercoledì, la dotazione della Polizia locale di Merate per ciò che riguarda il controllo del territorio. In comando è infatti arrivato il nuovo e ultratecnologico telelaser grazie al quale sarà possibile rilevare in maniera automatica le targhe dei veicoli che commettono infrazioni al codice della strada. Nello specifico la nuova attrezzatura si occuperà di rilevare la violazione dei limiti di velocità. Verrà utilizzata dagli agenti del comando guidato da Roberto Carbone durante i periodici servizi di controllo del territorio.

Non solo. Il nuovo telelaser potrà anche essere posizionato all’interno delle colonnine autovelox che l’amministrazione ha acquistato. “Grazie all’ultimo stanziamento di bilancio relativo alla sicurezza siamo riusciti ad acquistare sei colonnine – puntualizza il sindaco Massimo Panzeri – . L’idea è quella di posizionarne una per ogni frazione di Merate e una in centro. Dobbiamo ancora confrontarci con la Polizia locale, ma l’obiettivo è quello di mettere in sicurezza le strade dove gli automobilisti tendono a correre troppo”.

Stanziati circa 30mila euro

La somma di bilancio stanziata per questo intervento è pari a circa 30mila euro e comprende anche il rilevatore di velocità, tarato sui 30 km/h, posizionato lungo via San Vincenzo, la strada che da sopra il cimitero si collega con via Cerri e l’ospedale. Nelle colonnine potrà anche essere inserita l’attrezzatura, già in servizio alla Polizia locale, che permette di rilevare chi viaggia sprovvisto di assicurazione e revisione. A giorni dovrebbe entrare a far parte del parco auto del Comune anche l’auto civetta, acquistata dall’amministrazione comunale per effettuare controlli in borghese. “Con queste dotazioni, intendiamo dare ulteriore impulso ai controlli sulle nostre strade teatro troppo spesso di violazioni dei limiti imposti che mettono a repentaglio l’incolumità altrui in particolare dei pedoni” commenta il sindaco.