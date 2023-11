Merate, il 18 l’inaugurazione della casetta green al centro anziani

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco e dal centro anziani

Un pomeriggio di festa, nel segno dell’energia rinnovabile, sabato 18 novembre a partire dalle 15.30

MERATE – Un pomeriggio intero per porre l’accento sull’importanza dell’energia rinnovabile. E’ in programma sabato 18 novembre a partire dalle 15.30 l’inaugurazione della Casetta Green, allestita nel giardino del Centro Sociale Anziani in piazza Don Minzoni, dopo un breve periodo di attività in piazza Prinetti.

L’iniziativa porta la firma della Pro Loco insieme alla cooperativa Sineresi che gestisce il Csa meratese. Il ricco programma di attività prevede giochi ed esperimenti per scoprire le fonti di energia rinnovabili, animazioni e letture a tema per i più piccoli avventori oltre alla presenza di esperti per con cui confrontarsi sul tema dell’energia rinnovabile, sempre più strategica per il futuro del pianeta.

Non potevano mancare vin brulè e golosità con punti ristoro nel parco.