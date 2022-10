Merate, la festa del cioccolato richiama in centro centinaia di golosi

La manifestazione è stata promossa dalla Pro Loco nel fine settimana appena trascorso

Un appuntamento atteso da grandi e piccini

MERATE – Una due giorni dedicata a uno degli alimenti più amati da grandi e piccini. Ha richiamato in centro città centinaia e centinaia di golosi la festa del cioccolato, promossa nel fine settimana appena passato dalla Pro Loco.

Riproposta dopo alcuni anni, in cui, complice il Covid, era stata sospesa, la manifestazione ha registrato un buon successo con molti visitatori giunti anche da fuori Merate. Una decina le bancarelle del settore presenti (meno del previsto, visto che alcune, soprattutto quelle provenienti da più lontano, hanno annullato la partecipazione per via delle previsioni meteo che davano pioggia per l’intero fine settimana) a cui si sono aggiunte le tre della Pro Loco e quelle degli hobbysti la domenica.

Da segnalare anche le iniziative per i più piccoli con il laboratorio di pasticceria, tenuto dagli studenti della Fondazione Clerici sotto il Castello Prinetti, il truccabimbi e le letture animate in via Manzoni, i gonfiabili e il salterello in piazza Libertà, dietro al Comune.

A impreziosire il tutto anche la presenza dell’auto raduno delle Ferrari in piazza degli Eroi sabato pomeriggio a cura della Scuderia Ferrari Club di Cisano Bergamasco.

Soddisfatti gli organizzatori della Pro Loco, contenti di essere riusciti a riproporre uno degli appuntamenti più amati da meratesi e non.