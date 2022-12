Merate, la Pro Loco raddoppia: Christmas dance in piazza e villaggio di Natale in via degli Alpini

Due giorni di eventi nel fine settimana grazie alla sinergia tra Pro Loco e Amis di Pumpier

Appuntamento sabato 17 nel centro storico mentre domenica 18 l’evento si terrà in via degli Alpini con mercatino e villaggio di Natale

MERATE – Un fine settimana ricco di eventi con la Pro Loco per vivere la magia del Natale. E’ partito il conto alla rovescia per la due giorni di iniziative natalizie in città. Si comincia sabato 17 dicembre con Christmas Dancing nel centro storico. Alle 15 è in programma lo spettacolo di burattini mentre alle 17 si esibiranno i percussionisti anonimi, già apprezzati dal pubblico meratese durante la kermesse E…State a Merate.

Alle 18 gran finale con la sfilata danzante a cura di Novadanza Merate, Asd Rhythmics Gym e As Merate Gym. E’ previsto per tutto il pomeriggio l’intrattenimento di Hey Dj Radio.

Domenica invece l’evento si sposterà, così come deciso dopo l’ultimo confronto tra amministrazione comunale e commercianti, in via Degli Alpini. La strada dove ha sede la caserma dei Vigili del Fuoco si trasformerà nella location del mercatino degli hobbisti con oltre una quarantina di stand, street food con piatti di stagione, gonfiabili e la slitta di Babbo Pompiere nell’ambito del Fire Party Christmas Edition.



Previsti anche due appuntamenti con gli spettacoli di magia, alle 15 e alle 16.30 mentre per tutto il pomeriggio sarà assicurata la musica live con musicarte – lab.

Il trenino, già apprezzato dai meratesi domenica scorsa, farà il giro della città collegando piazza Vittoria a via degli Alpini con diverse corse dalle 10.30 alle 18.30.

Da segnalare infine l’appuntamento con il Carillon di campane promosso dal gruppo di campanari “I campanatt” in collaborazione con la Pro Loco di Merate e la parrocchia di Sant’Ambrogio. Tra le diverse tappe del tour meratese del gruppo ce ne sarà una anche in via degli Alpini, proprio in occasione del mercatino, a partire dalle 14.