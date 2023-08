Merate, lavori al muro: chiude la parte alta di via don Cazzaniga

Stop al transito nella parte alta di via don Cazzaniga dal 17 al 21 agosto

L’intervento è in capo ai privati del condominio e riguarda il muro che costeggia la via

MERATE – Cinque giorni di chiusura per la parte alta di via don Cesare Cazzaniga per consentire l’intervento di privati sul muro che costeggia la via che scende verso viale Verdi e dietro il quale spunta una maestosa magnolia.

Da giovedì 17 a lunedì 21 agosto sarà chiuso al traffico il traffico di strada compreso tra il centro città e il parcheggio coperto per consentire i lavori di demolizione del muro.

L’accesso pedonale al centro sarà garantito tramite il passaggio da via Rondinella (poste) e via Quintaberta con arrivo in via Manzoni.