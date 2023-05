Merate, lavori davanti al Municipio: chiude via Viganò

Le modifiche alla viabilità entreranno in vigore da lunedì 8 maggio

Previsto anche lo spostamento in piazza Libertà delle bancarelle del mercato del martedì

MERATE – Entrano nel vivo i lavori per la riqualificazione dell’area davanti al Palazzo Municipale finalizzati al miglioramento dell’accessibilità pedonale con il contestuale abbattimento delle barriere architettoniche presenti.

Iniziato ormai alcune settimane fa dal parco delle Rimembranze e proseguiti nella zona immediatamente prospiciente al Comune, l’intervento entrerà da lunedì 8 maggio nella fase 3 con la contestuale chiusura al transito di via Viganò. Gli automobilisti non potranno quindi passare da piazza degli Eroi: per chi arriva da viale Lombardia l’unico accesso possibile è quello al silos interrato sotto il Comune. Chi invece scende da viale Cornaggia non potrà più raggiungere il centro dall’alto ma sarà obbligato a svoltare in via Mameli. Resterà invece consentito il transito per chi esce dalla strettoia di via Trento e dovrà proseguire dritto oppure svoltar a destra in via Mameli.

La modifica alla viabilità, disciplinata con un’ordinanza pubblicata dalla Polizia locale (QUI IL TESTO), si è resa necessaria per consentire agli operai di lavorare in sicurezza nella fase che riguarda, concretamente, l’innalzamento del livello stradale di via Viganò e di piazza degli Eroi a quello di via Baslini.

Così come è possibile evincere dal provvedimento firmato dal comandante della Polizia locale Davide Mondella rimane consentito l’accesso alla Ztl in Piazza degli Eroi Ztl da viale Lombardia solo ai soli veicoli autorizzati o muniti di pass.

I lavori in corso comporteranno un cambio di dislocazione anche delle bancarelle del mercato: gli stand di via Viganò verranno spostati in piazza Libertà, dietro al Comune. Si tratta del secondo spostamento di bancarelle, sempre dovuto a questo cantiere, dopo il primo che aveva riguardo le postazioni situate nel parcheggio davanti al Municipio.