Merate. Nuovo servizio per i cittadini: certificati anagrafici anche in tabaccheria

Approvata in Consiglio comunale all’unanimità la convenzione con la federazione italiana tabaccai

Il servizio avrà un costo di due euro: Merate è il primo Comune ad attivarlo

MERATE – Via libera alla possibilità di ottenere i certificati anagrafici anche dal tabaccai. Il Consiglio comunale ha approvato lunedì all’unanimità la convenzione con la Fit, federazione italiana tabaccai, relativa all’erogazione di questo servizio. Merate è quindi il primo Comune della provincia di Lecco ad attivare questa nuova prestazione a favore dei propri residenti che potranno farsi stampare i certificati anagrafici anche in tabaccheria. “E’ una novità pensata per agevolare la vita alle persone visto la maggiore fascia oraria di apertura delle tabaccherie rispetto agli uffici comunali – ha puntualizzato il sindaco Massimo Panzeri – . Nelle grandi città come Milano, Torino e Bologna il servizio è già attivo e utilizzato dagli utenti. Nella nostra provincia siamo i primi a introdurre questa possibilità che darà diritto di richiedere i certificati come quello di nascita, morte, matrimonio, cancellazione anagrafica, cittadinanza, stato civile, residenza e stato di famiglia”. Il servizio avrà il costo di 2 euro per l’utente.

La proposta è stata accolta con favore anche dal gruppo di minoranza di Cambia Merate. Il consigliere Roberto Perego ha però approfittato dell’occasione per introdurre il tema della sicurezza dei dati informatici alla luce degli attacchi hacker subiti dalla Regione Lazio: “È un tema con cui dovremo avere sempre più a che fare e su cui urge trovare delle contromisure”.

Panzeri ha riconosciuto l’importanza del tema sottolineando come in questo caso il collegamento avvenga con il servizio Aire e non con i dati anagrafici del Comune. “A scanso di equivoci abbiamo anche voluto fare un passaggio di confronto con la Prefettura” ha concluso il primo cittadino.