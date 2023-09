Merate, presentato il progetto per l’ospedale e la casa di comunità

La presentazione è avvenuta ieri sera, giovedì, in commissione territorio

L’ospedale e la casa di comunità troveranno spazio nell’ex padiglione Airoldi Fossati dismesso da anni

MERATE – Al piano terra verranno realizzati i poliambulatori mentre al piano superiore troverà sede l’ospedale di comunità, lo spazio che, secondo quanto previsto dalla riforma sanitaria regionale, dovrà gestire la fase intermedia tra il ricovero e le dimissioni a casa del paziente.

E’ stato presentato ieri sera, giovedì, in commissione territorio il progetto per la trasformazione dell’ex padiglione Airoldi Fossati in uno spazio in cui troveranno sede sia la casa di comunità che l’ospedale di comunità del Meratese.

Al tavolo dei relatori, accolti dal presidente della commissione Alessandro Vanotti e dal vice sindaco, delegato all’Urbanistica, Giuseppe Procopio, i tecnici di Asst Lecco, l’azienda socio sanitaria territoriale che ha ricevuto i finanziamenti del Pnrr per eseguire l’intervento.

Il progetto, presentato dall’architetto Maria Giulia Vairetti per conto di Asst Lecco, proprietaria dell’immobile, prevede l’abbattimento dello stabile esistente, inutilizzato da anni e la ricostruzione di un nuovo edificio, leggermente arretrato rispetto all’attuale.

Al piano terra sono previsti il punto d’accesso, i poliambulatori, l’area prelievi e vaccinazioni e le attività consultoriali mentre al primo piano verrà allestito l’ospedale di comunità, pensato come uno spazio di presa in carico del paziente che ha bisogno di cure brevi prima delle dimissioni a casa.

A livello architettonico il nuovo edificio verrà realizzato mantenendo la fisionomia di quelli intorno, prendendo spunto dal padiglione Rusca Padovani posto all’ingresso dell’ospedale Mandic.

La questione verrà discussa anche in consiglio comunale il prossimo 12 settembre in quanto prevede delle lievi modifiche al Pgt, al cui interno, nello specifico nel documento di piano, era prevista la realizzazione di una strada di collegamento che verrà traslata nell’area limitrofa dell’ex Ecosystem.