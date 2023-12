Merate: realizzate due nuove aree per i cani

Il 4 l’inaugurazione dell’area cani realizzata in via Degli Alpini, angolo via Turati

Riapre, dopo i lavori di manutenzione straordinaria, l’area cani in via Garofalo al Parco Morvillo (ex Piramidi)

MERATE – Verrà riaperta lunedì 4 dicembre l’area sgambamento cani di via Lea Garofalo presso il parco Morvillo (ex parco Piramidi) dopo i lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento ha comportato la sistemazione della recinzione, l’installazione di nuovi giochi e di una nuova fontanella che va ad aggiungersi a quella già esistente, oltre alla complessiva riqualificazione della zona riservata al gioco e al divertimento dei cani.

Sempre lunedì alle 9.30 verrà inaugurata la nuova area di sgambamento realizzata in via degli Alpini angolo via Turati.

Seguirà un momento di condivisione con la partecipazione di Enpa. Anche a Brugarolo infine è stata creata un nuovo spazio verde dedicato agli amici a quattro zampe: si tratta nella zona del Parco di via IV Novembre.