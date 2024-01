Merate, riaperto e già richiuso (per due giorni) l’ufficio postale. Code a Cernusco

Gli utenti sono stati “dirottati” su Cernusco, dove inevitabilmente si sono create code

La chiusura temporanea è dovuta a dei lavori agli impianti

MERATE – Riaperto venerdì 29 dicembre, è già chiuso per due giorni per via di alcuni lavori agli impianti. Stiamo parlando dell’ufficio postale di via della Rondinella che ieri pomeriggio, giovedì, e oggi, venerdì 5 gennaio, è rimasto chiuso, con comprensibile disagio misto a sgomento e stupore, al pubblico per via di alcuni interventi agli impianti.

Si tratta, presumibilmente, di una coda dei lavori legati al progetto Polis, che avevano richiesto la chiusura per diversi mesi dello sportello delle poste di Merate.

Uno stop che aveva comportato il trasferimento delle attività di sportello a Cernusco, dove era stata altresì inviata la giacenza della corrispondenza destinata ai meratesi. Così questa mattina, numerosi utenti che si erano recati in posta a Merate convinti di trovare gli sportelli aperti e desiderosi di vedere anche il nuovo allestimento, hanno trovato gli uffici chiusi e sono stati dirottati a Cernusco, dove inevitabilmente si è creata una lunga coda.

Tante le persone rimaste al riparo della pioggia sotto il portico esterno dell’ufficio, al cui interno erano operativi due sportelli per sbrigare le pratiche. La speranza è che da lunedì l’ufficio postale di Merate possa tornare alla piena operatività, contando anche su una sede nuova e funzionale.