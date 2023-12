Merate, scioperano i lavoratori della Celsius: “Da un anno stipendi in ritardo”

Lunedì 18 dicembre sciopero dei lavoratori delle pulizie dell’azienda Celsius SRL operanti all’Istituto “Frisia” di Merate

Gli addetti stanno ancora aspettando lo stipendio di novembre

MERATE – “È dal dicembre 2022, praticamente a un anno dal passaggio dei dipendenti alla nuova azienda appaltatrice Celsius SRL, che i lavoratori delle pulizie operanti all’Istituto “Frisia” di Merate – succursale del Pio Albergo Trivulzio di Milano – ogni mese devono lesinare lo stipendio, mai retribuito regolarmente e puntualmente nonostante i ripetuti incontri con l’azienda e la proclamazione dello stato di agitazione, poi sospeso a fronte di impegni presi con il Prefetto di Milano, rimasti finora disattesi”, spiegano i sindacati della Filcams CGIL e Fisascat CISL Lecco.

“Dobbiamo per serietà e chiarezza evidenziare che, se da un lato Celsius SRL aveva problemi con il DURC – oggi ormai sanati – che impedivano i regolari pagamenti degli stipendi, dall’altro l’azienda appaltante, ovvero il Pio Albergo Trivulzio, nonostante gli impegni presi e negandosi agli incontri richiesti, ha sempre ritardato il pagamento delle fatture all’appaltatrice, causando i forti disagi che i lavoratori continuano a subire – continuano i sindacati – a tutt’oggi, infatti, i dipendenti sono ancora in attesa di ricevere lo stipendio di novembre e non sanno se potranno percepire la 13ª mensilità”.

La committente Pio Albergo Trivulzio “attualmente commissariata e indebitata con molte altre aziende, continua a sottrarsi alla sua responsabilità di pagare le fatture. – proseguono in una nota stampa -. Una tale situazione di incertezza impedisce ai lavoratori, che hanno sempre svolto con impegno e serietà le proprie mansioni, di godersi in serenità le feste natalizie”.

Per queste ragioni Filcams CGIL e Fisascat CISL, dopo aver aperto lo stato di agitazione, hanno indetto uno sciopero che riguarderà la giornata o l’intero turno di lavoro di lunedì 18 dicembre 2023. La mobilitazione, nel rispetto dei minimi di servizio, comprenderà un presidio davanti all’Istituto “Frisia” di Merate (Via Don Gnocchi 24) a partire dalle ore 10.