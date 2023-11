Natale a Merate: tornano le luminarie e le proiezioni su Castello e chiesa

Merate si prepara a immergersi nell’atmosfera di Natale

Dopo lo stop dello scorso anno, dovuto al caro energia, tornano le proiezioni natalizie in centro città

MERATE – Tornano le luminarie in città. Dopo l’austerity dell’anno scorso, con il centro cittadino rimasto spento in occasione delle festività natalizie 2022 per via del caro energia, quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di tornare a investire sulle luminarie di Natale.

“Verrà proposto il format attuato nel 2021, molto apprezzato dalla cittadinanza che prevede una proiezione a tema natalizio sulla parete del Castello e su quella di un condominio in piazza Prinetti, una proiezione con tema natalità di fronte alla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio e le luminarie nelle vie della città” precisa l’assessore al Commercio Giuseppe Procopio, sottolineando come l’amministrazione comunale stia provvedendo in questi giorni all’affidamento dell’incarico a una ditta del settore.

Circa 50mila euro la cifra stanziata a bilancio per l’investimento di cui lo scorso anno molti meratesi avevano sentito la mancanza.

“L’intenzione è quella di procedere con l’accensione delle luci per i primi giorni di dicembre così da regalare alla città una bella atmosfera di Natale augurandosi che tutti possano trascorrere questi giorni in serenità” conclude Procopio.

Tra fine novembre e inizio dicembre inizieranno anche le iniziative predisposte dalla Pro Loco per Natale. Tra le tante proposte, vanno segnalate la pista di pattinaggio su ghiaccio (con inaugurazione il 25 novembre), l’igloo luminoso al posto della fontana davanti a piazza Eroi e la filodiffusione con jingle di Natale per le vie del centro per tutto il mese di dicembre.