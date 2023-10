Olgiate, basta buche in via del Calendone: terminata l’asfaltatura

Per completare il cantiere mancano l’illuminazione e la segnaletica orizzontale

L’intervento, atteso da anni, ha comportato anche importanti lavori ai sottoservizi effettuati in sinergia con Lario Reti Holding

OLGIATE – Per chiudere il cantiere mancano l’illuminazione e la segnaletica orizzontale, ma già così la strada ha cambiato decisamente volto. Stiamo parlando di via del Calendone, l’arteria posta nella zona industriale a confine tra Olgiate e Calco, appena dietro località Scagnello collegando la zona dell’Esselunga al cavalcavia sulla ferrovia di via Indipendenza. Una strada molto utilizzata non solo da chi lavora in zona, ma anche da chi ha la necessità di trasportare merci da e verso le imprese presenti.

Piena di buche e di avvallamenti che la rendevano impraticabile, soprattutto in caso di pioggia, la strada è stata finalmente sistemata grazie a un corposo intervento, finanziato da Lario Reti Holding e dal Comune, insieme anche ai privati. Lavori molto attesi, prolungati nel tempo a causa del fallimento di una ditta coinvolta e delle complicanze conseguenti, anche dal punto di vista burocratico e formale, per portare avanti le pratiche.

Il risultato è ora sotto gli occhi di tutti con una strada finalmente ben asfaltata e ben percorribile anche senza avere un fuoristrada. A ricapitolare l’opera è l’assessore esterno ai Lavori pubblici Ilaria Bonfanti: “I lavori sono iniziati nel mese di aprile. Lario Reti Holding si è occupato della sistemazione dell’acquedotto e della fognature con la separazione delle acque nere mentre a carico del Comune c’era la sistemazione delle acque bianche e la predisposizione dell’illuminazione”.

Un cantiere lungo vista la difficoltà, in primis, ad acquisire le aree dei privati che hanno anche versato un contributo di 25mila euro per la sistemazione della strada.

“Ora dovremo provvedere con l’illuminazione e la segnaletica stradale” conclude Bonfanti, a cui l’intera amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento per aver seguito passo passo lo svolgimento del cantiere.