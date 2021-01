Olgiate, buoni spesa: ecco il bando di solidarietà alimentare

Domande al Protocollo del Comune entro il 31 marzo

Il fondo alimentare ammonta a poco più di 34mila euro che verranno convertiti in buoni spesa

OLGIATE – Buoni spesa: c’è tempo fino al 31 marzo per presentare in Comune la domanda. L’amministrazione comunale ha infatti approvato in Giunta gli indirizzi per la gestione delle risorse economiche relative alle misure “una tantum” di solidarietà alimentare, strumento utile e necessario per contrastare i risvolti anche economici dell’emergenza sanitaria legata al Covid.

Si parla di 34.507,88 euro messi a disposizione del fondo di Solidarietà Alimentare che si tradurranno in buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità presso esercizi commerciali della zona.

La misura di sostegno è rivolta ai residenti nel Comune di Olgiate Molgora con Isee inferiore ai 10mila euro e saldo del conto corrente non superiore a 3mila euro.

Il valore del buono spesa varia da 150 euro per nuclei composti da un componente a 100 euro a persona per nuclei con due o più componenti fino ad un massimo di 500 euro a nucleo familiare.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Olgiate Molgora ai seguenti recapiti: 0399911260 • email: sociale@comune.olgiatemolgora.lc.it