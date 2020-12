Olgiate non rinuncia alle luminarie di Natale: il grazie del Comune a commercianti e sponsor

Il Comune ha stanziato 2.500 euro per le luminarie di Natale

Anche alcuni commercianti e delle aziende hanno voluto dare il proprio contributo

OLGIATE – Anche Olgiate non rinuncia alla magia delle luminarie di Natale. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Bernocco ha deciso di stanziare infatti 2.500 euro per illuminare con le luci di Natale le vie del paese, regalando a tutti gli olgiatesi l’atmosferica unica delle imminenti festività.

“Le luminarie verranno accese nel fine settimana – fa sapere Cristina Viola, assessore con delega al Commercio -. Quest’anno come amministrazione comunale non abbiamo voluto chiedere la collaborazione dei commercianti e degli artigiani sapendo le difficoltà economiche del periodo legate all’emergenza Covid”.

Nonostante ciò, alcune attività commerciali e aziende del paese hanno voluto offrire il proprio contributo riuscendo così a implementare il nuovo delle vie coperte della luminarie aggiungendone 15 alle 25 garantire dal Comune.

Le luci si accenderanno quindi su via Aldo Moro, via Centenario, via Cantù, via Stazione, via Roma, via Fabbricone, viale Sommi Picenardi, via Vittorio Veneto, via Pianezzo e via Pilata e andranno a illuminare anche le frazioni di Olcellera, Mondonico e di Monticello grazie alla disponibilità di alcuni privati. “Siamo contenti di questa sinergia e ringraziamo di cuore chi ha voluto sostenerci”.