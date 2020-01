Parco del Curone: le Gev presentano consuntivo e attività

Appuntamento venerdì 24 gennaio alle 21 a Cascina Butto

L’incontro si concluderà con un brindisi di benvenuto all’anno appena iniziato

MONTEVECCHIA – Un incontro per presentare le attività delle guardie ecologiche volontarie del Parco. E’ in programma venerdì alle 21 a Cascina Butto la serata di presentazione delle tante e diverse iniziative portate avanti con passione ed entusiasmo delle Gev. Presente all’appuntamento anche il presidente del Parco del Curone Marco Molgora. Durante l’incontro verrà presentato il consuntivo delle attività svolte dalle Gev e dai volontari nel 2019 e si parlerà anche delle visite guidate in programma nel 2020.

Particolare rilievo verrà poi dato alla giornata ecologica e alla giornata della custodia del parco, rispettivamente in programma a marzo e a maggio 2020 Ci sLa serata fornirà anche l’occasione per illustrare il campo di lavoro estivo in in programma a luglio e agosto e, più in generale, tutte le iniziative previste sul territorio per l’anno nuovo. La serata servirà anche per fornire dettagli più tecnici, come quelli relativi alle modalità di iscrizione al gruppo. A conclusione un brindisi dedicato al nuovo anno appena iniziato.