Colle Brianza: dismesso il depuratore a servizio della frazione Cagliano

Continuano, nella stessa zona, i lavori per la realizzazione di nuovi tratti di acquedotto

I macchinari del depuratore di Colle Brianza, ancora in buono stato, saranno riutilizzati e installati per la depurazione in altre zone della provincia

COLLE BRIANZA – Sono terminati i lavori di dismissione dell’impianto di depurazione della frazione Cagliano di Colle Brianza e di realizzazione dei nuovi tratti fognatura al servizio della frazione Paù di Santa Maria Hoè, che hanno permesso di far confluire i reflui all’impianto di Calco.

Il progetto ha previsto per la parte di fognatura la realizzazione e la posa di una nuova condotta che, partendo da via Raffaello Sanzio di Colle Brianza, attraversa la frazione Paù di Santa Maria Hoè, segue il percorso della mulattiera per poi tornare su strada comunale in località Sancina. La lunghezza complessiva delle nuove condotte è di circa 2 chilometri e il progetto ha previsto anche la posa di oltre 50 camerette di ispezione.

I macchinari del depuratore di Colle Brianza, ancora in buono stato, saranno riutilizzati e installati per la depurazione in altre zone della provincia, ove siano ancora attive fosse biologiche di tipo Imhoff.

Per quanto riguarda la parte di acquedotto, sfruttando lo scavo già previsto per il passaggio della tubazione di fognatura, è stato deciso di potenziare la rete con la posa di nuove condotte. Questo intervento, ancora in corso e che si concluderà per la fine di luglio, permetterà il collegamento della rete di distribuzione di Cagliano con il serbatoio di acquedotto Paù.

L’intervento, che include opere su tutti i tre settori di acquedotto, fognatura e depurazione, ha un valore complessivo di circa un milione di euro ed è finanziato per il 50% con fondi perduti del Piano Marshall 1 di Regione Lombardia.