Croce Rossa Galbiate: nuovi volontari cercasi

Lunedì 11 settembre presentato il corso base all’Auditorum ‘Cesare Golfari’

“Abbiamo avuto tanto dai galbiatesi, vogliamo offrirgli sempre di più aprendo le porte a nuove leve”

GALBIATE – Sta per partire un nuovo corso base per tutti gli aspiranti volontari che intendono entrare a far parte della Croce Rossa di Galbiate, con serata di presentazione fissata lunedì 11 settembre alle ore 20.45 presso l’Auditorium ‘Cesare Golfari’ di Galbiate.

“Abbiamo avuto tanto dai cittadini galbiatese – afferma Giuseppe Spreafico, referente dell’Unità Territoriale di Galbiate – e vogliamo ricambiare offrendo sempre di più. Per questo è importante avere sempre nuove forze. Da qui la decisione di aprire le porte della nostra grande famiglia con questa nuova iniziativa di reclutamento”.

Tutti possono dare il proprio contributo: Croce Rossa, infatti, non è solo attività di primo soccorso sanitario in casi di emergenza e urgenza, ma molto altro. Chiunque abbia un po’ di tempo, voglia ed energia da dedicare agli altri può farlo secondo le proprie attitudini e competenze, anche aiutando ‘dietro le quinte’ a livello organizzativo.

Dopo la serata di presentazione, il nuovo corso base inizierà in maniera effettiva lunedì 18 settembre e si terrà in modalità mista, con lezioni in parte in presenza Galbiate e in parte in modalità FAD. Per segnalare la propria intenzione a partecipare alla serata di presentazione o per avere ulteriori informazioni in merito all’attività, è possibile inviare una mail all’indirizzo corsicrigalbiate@crilecco.org. Anche i profili social dell’associazione sono costantemente aggiornati.