Rogeno. Intervento di manutenzione per pulizia di tombini e caditoie

Interventi effettuati tra la giornata di martedì 12 e mercoledì 13 marzo

ROGENO – Intervento di pulizia per circa 250 tra tombini e caditoie del territorio di Rogeno. Si tratta di un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria che si aggiunge ai precedenti lavori svolti nei mesi scorsi.

Gli interventi sono stati effettuato tra la giornata di martedì 12 e mercoledì 13 marzo e hanno interessato: Piazza San Marco a Casletto e Via Al lago, Via Corti, una parte di Via Vittorio Emanuele, Via Fermi, Via Sauro, Pertini, Via Dalla chiesa, una parte di Via Salvo D’Acquisto nelle zone del Maglio e Maggiolino e della zona industriale.