A Olginate un incontro di sensibilizzazione sul tema dell’autismo

L’iniziativa è organizzata da due mamme che vogliono parlate di una tematica ancora troppo poco conosciuta

“Condividere è il primo passo per conoscere, conoscere è il primo passo per aiutare”

OLGINATE – A Olginate, venerdì 9 febbraio, è in programma un incontro di sensibilizzazione sull’autismo. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. La dottoressa Sonia Zorloni (pedagogista) parlerà delle caratteristiche più o meno comuni nello spettro autistico, mentre Ludovica Volpi e Valentina Panarisi esporranno la loro esperienza con figli autistici.

“Non siamo un’associazione, ma due mamme che con l’aiuto della pedagogista che segue i nostri bambini, stanno cercando d’iniziare a sensibilizzare la società su questa tematica ancora troppo poco conosciuta: l’autismo. Condividere è il primo passo per conoscere, conoscere è il primo passo per aiutare”.

Per iscriversi è possibile lasciare nome e cognome dei partecipanti alla mail: mammainandaut.shop@gmail.com. L’incontro è in programma venerdì 9 febbraio alle 20.30 all’asilo nido Arcobaleno in piazza Roma a Olginate.