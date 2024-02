A Valgreghentino torna l’evento “Weekend in Rosa”

Appuntamento benefico dedicato alla salute e al benessere delle donne e non solo

Dal 1° al 3 marzo l’edizione 2024 dell’evento che, quest’anno, sarà dedicato al ballo e al movimento

VALGREGHENTINO – Torna l’appuntamento con il “Weekend in rosa” nei giorni 1, 2, e 3 marzo 2024. Sarà un evento benefico dedicato annualmente alla salute e al benessere delle donne e non solo. Come ogni anno, parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione intervento contro i tumori, Gruppo Karia Corti, un’associazione che offre un servizio di trasporto gratuito dai comuni del territorio all’ospedale di Lecco per i pazienti oncologici che necessitano di radioterapie.

L’edizione 2024 sarà dedicata al ballo, al movimento e in generale alla sensibilizzazione verso uno stile di vita sano per garantire il benessere di tutti noi. Venerdì 1° marzo ci sarà l’evento “Mantieniti in Forma“, una serata dedicata a base di balli country, ballo lascio e balli di gruppo in collaborazione con la scuola “700MT Sopra il Cielo” e con il Maestro Angelo Scaccabarozzi. La manifestazione è aperta a tutti, grandi e piccini, a chi sa ballare ma anche a chi è alle prime armi. Per l’occasione sarà allestito un cocktail bar.

Per quanto riguarda sabato 2 marzo ci sarà la conferenza “Uno stile di vita sano per prevenire e curare il diabete“. I relatori della conferenza saranno il dott. Ravizza (Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia), il dott. Balza (medico endocrinologo) e il sig. Borriello, Presidente dell’Associazione Giovani Diabetivi.

E per finire, domenica 3 marzo ci sarà la “Camminata in Rosa” dove lungo il percorso avranno luogo tappe creative organizzate in collaborazione con la Biblioteca, la Scuola dell’Infanzia Causa Pia d’Adda e alcuni esercenti locali. Ci sarà un salutare rinfressco alla “Ca del Diaul” e un omaggio floreale per tutti i partecipanti.