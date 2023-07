Lario Reti: al lavoro per ridurre le perdite idriche a Galbiate e Pescate

L’intervento, dal valore di oltre 250mila euro, è finanziato con i fondi del Pnrr

Prevista la sostituzione di quasi 800 metri di condotte

PESCATE / GALBIATE – Hanno preso il via con la seconda metà di giugno le opere di sostituzione della rete di distribuzione idrica delle vie Ettore Monti e San Michele, in frazione Ponte Azzone Visconti di Galbiate. L’intervento rientra tra quelli individuati durante gli studi per l’efficientamento e il controllo della rete acquedottistica del Comune di Pescate, da cui dipende la rete della a servizio della frazione.

L’investimento, dal valore complessivo di oltre 250.000 euro, è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR e prevede la sostituzione di quasi 800 metri di condotte, con predisposizione dei nuovi allacciamenti verso le abitazioni e la posa dei relativi nuovi contatori.

Le opere saranno realizzate nel totale rispetto dei caratteri ambientali dell’area; tutte le sistemazioni di ripristino a termina dei lavori sono previste in assoluto rispetto dei luoghi e manterranno la continuità attualmente esistente.