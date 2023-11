Olginate. Esercitazione intercomunale di Protezione Civile nell’ambito di “Fiumi Sicuri”

Sabato 18 novembre impegnati 35 volontari dei gruppi di Olginate, Galbiate, Garlate e Valgreghentino

Interventi sui torrenti del Monte Regina nei territori di Olginate, Galbiate e Garlate

OLGINATE – Il Gruppo di Protezione Civile del Comune di Olginate, coordinato da Pietro Valsecchi, organizzerà un’esercitazione intercomunale sui torrenti del Monte Regina nell’ambito del programma Provinciale “Fiumi Sicuri” per la prevenzione del rischio idrogeologico sabato 18 novembre dalle ore 7.30 alle ore 14 oppure, in caso di maltempo, sarà posticipata a data da definire.

I siti d’intervento si trovano tra i comuni di Olginate, Galbiate e Garlate. Questi gli obbiettivi dell’esercitazione: integrazione e collaborazione con diversi gruppi di Protezione Civile, formazione dei volontari, utilizzo in sicurezza delle attrezzature necessarie all’intervento in progetto, pulizia delle sponde dei torrenti per favorire il regolare deflusso delle acque e verifica e controllo delle opere idrauliche presenti in sito. Parteciperanno un totale di 35 volontari dei gruppi di Olginate (capofila), Galbiate, Garlate e Valgreghentino.

Il programma della giornata