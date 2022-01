La cerimonia di consegna in mattinata in sala consigliare a Olginate

Il nipote Massimo ha ricostruito la storia: “Tutto è partito da un viaggio a Corfù”

LECCO – Si è svolta in mattinata a Olginate la cerimonia di consegna della Medaglia d’Onore a Massimo Grimaldi per il nonno Luigi, classe 1923, deportato a Belgrado dal 27/09/1943 al 01/04/1945.

“La consegna della Medaglia d’Onore non è un fatto puramente simbolico ma denso di significati – ha detto il Prefetto Castrese De Rosa -. Dobbiamo ricordare questi cittadini che hanno reso grande l’Italia. Il 27 gennaio era la Giornata della Memoria ed è importante, soprattutto in questo periodo, far emergere le testimonianze di queste persone. Il nostro compito è di tramandare questi esempi”.

“Non è da tutti partire dal nulla e ricostruire la storia di una persona arrivando fino all’assegnazione della medaglia – ha detto il sindaco Marco Passoni rivolgendosi al nipote Massimo -. La tua storia deve essere un esempio, perché queste storie vengono a galla solamente se c’è l’impegno di qualcuno che le ricostruisce e le racconta. L’imperativo è non dimenticare”.

“E’ partito tutto dalla mia passione per la scrittura e da un mio viaggio sull’isola di Corfù, dove mio nonno ha fatto la guerra. Da lì è cominciata la mia ricerca e ho cercato di far memoria dei racconti di mio nonno, quindi ho fatto la richiesta per la medaglia – ha raccontato il nipote Massimo -. Dopo l’8 settembre ha subito i tragici eventi di quell’armistizio e si è trovato a combattere quasi su due fronti: dopo 12 giorni di resistenza è stato arrestato e deportato a Belgrado, dopo Belgrado è stato rinchiuso in un campo di concentramento in Germania. Lì ha trovato un suo compaesano (che tra l’altro mi ha aiutato a ricostruire la storia) si son fatti forza l’un l’altro fino al momento della liberazione”.

Massimo Grimaldi ha dato alle stampe lo scorso luglio il libro Amareno che raccoglie la storia del nonno e che si può trovare sulle principali piattaforme di vendita on-line.