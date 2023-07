Pescate, successo per la cena solidale per la Romagna

L’iniziativa rientra nel progetto “Stelle di bontà per la Romagna”

Raccolti 1.500 euro che sommate alle cifre già versate portano il totale delle offerte a 8.060 euro

PESCATE – Si è svolta ieri sera presso il ristorante Kalkerin di Garlate la cena benefica di raccolta fondi per le popolazioni alluvionate della Romagna.

Una delle iniziative previste nell’ambito del progetto “Stelle di Bontà per la Romagna” promossa dal comune di Pescate, che ha portato a raccogliere finora tra la popolazione pescatese 6.560 euro.

Il sindaco Dante De Capitani ha ricordato anche le iniziative svolte in passato per i terremotati del ferrarese nel 2012 e per quelli delle Marche nel 2019 che hanno portato a consegnare direttamente ai sindaci di Poggio Renatico e Arquata del Tronto circa 18 mila euro.

Complessivamente i 42 partecipanti alla cena, al netto delle spese per il ristorante, hanno permesso la raccolta di 1.500 euro che sommate alle cifre già versate portano il totale delle offerte a 8.060 euro.

A questa cifra si aggiungeranno i proventi della Sagra del risotto pescatese in programma il 7 e 8 luglio su iniziativa del Gruppo Alpini Pescate e altre iniziative di singole associazioni che porteranno le offerte complessive a superare la doppia cifra in migliaia di euro.

Le iniziative di raccolta fondi, elencate anche sul sito comunale con i riferimenti bancari per effettuare le donazioni, proseguiranno fino a metà settembre e successivamente una delegazione composta dal sindaco, vicesindaco e rappresentanti delle associazioni si recherà direttamente in provincia di Ravenna per consegnare la solidarietà pescatese nelle mani di uno o due sindaci dei comuni alluvionati delle dimensioni di Pescate.

Il sindaco ha già sentito il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa per conoscere la situazione dei comuni piu colpiti dall’alluvione in cui intervenire.