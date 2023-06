Viabilità fra Garlate e Galbiate: presto il divieto per furgoni e autocarri

La strada sarà percorribile solo da automobili e ciclomotori. Per i furgoni scatteranno le multe

Verranno installate anche delle sbarre per limitare altezza e larghezza percorribile

GALBIATE – Si sono incontrati nella serata di mercoledì 21 giugno al Comune di Galbiate il sindaco di Garlate Giuseppe Conti, di Pescate Dante De Capitani e Galbiate Piergiovanni Montanelli. Oggetto del tavolo di lavoro la viabilità della strada di collegamento tra Garlate e Galbiate.

“Si tratta di un percorso che non è stato concepito per gestire flussi di passaggio importanti e soprattutto non è stato pensato per il transito di furgoni e autocarri che invece numerosi la percorrono – spiega il primo cittadino di Galbiate -. Non sono infatti rari i casi in cui i mezzi pesanti si bloccano nei punti più critici con conseguente paralisi del traffico. Si rende quindi più che mai necessaria una regolamentazione dei flussi”.

Di comune accordo “abbiamo deciso di intraprendere le attività necessarie per installare sulla tratta idonee apparecchiature elettroniche in grado di riconoscere furgoni ed autocarri e sanzionarli – prosegue il sindaco – di fatto la strada diventerebbe percorribile solo da autovetture e motocicli. Si ritiene anche utile l’installazione di altri dissuasori (sbarre che limitano altezza e larghezza percorribile) oltre alla specifica segnaletica orizzontale e verticale. A breve faremo le necessarie valutazioni tecniche necessarie in condivisione con gli agenti di Polizia Locale competenti per territorio”.