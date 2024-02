Osnago. Sabato 2 marzo raccolta alimentare per Adotta una Famiglia

I volontari saranno in piazza Vittorio Emanuele

Raccolta alimentare in favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà

OSNAGO – I volontari di Adotta una Famiglia, saranno in Piazza Vittorio Emanuele ad Osnago dalle ore 9 alle ore 19.30 per la raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà. L’appuntamento è per sabato 2 marzo. Necessità di tonno, olio di oliva e riso.

I donatori potranno portare alimenti a lunga conservazione e anche beni per l’igiene personale o donazioni in denaro che verranno utilizzate per l’acquisto dei beni di prima necessità. Le donazioni andranno a integrare gli alimenti che l’Associazione riceverà regolarmente grazie al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e al Fondo Nazionale attraverso il Banco Alimentare, integrati dalle eccedenze alimentari del progetto provinciale Save the Food.

“Recentemente abbiamo acquisito anche 420 euro di buoni spesa dal punto vendita Conad di Osnago, grazie ai punti girati sulla tessera di Adotta una Famiglia nel 2023 da parte dei clienti. I punti destinati sono aumentati del 40% rispetto al 2022 e di questo ringraziamo i donatori e Conad” dichiara l’Associazione Adotta una Famiglia.

Sarà attivo un punto di ritiro presso il Panificio Bonanomi in Via Roma e in stazione presso il circolo ARCI La Loco: “Attualmente sono seguite dal programma di sostegno alimentare 31 famiglie per un totale di 115 persone (73 adulti e 42 minori)” concludono i volontari dell’Associazione. La raccolta alimentare ritornerà in seguito il primo sabato di aprile.