Civate. A metà aprile tre giorni di eventi animeranno il paese

In programma ‘I racconti della polenta’, orienteering e Festa di Primavera

CIVATE – A metà aprile week-end ricco di eventi per Civate: lettura del libro ‘I racconti della polenta’, gara amatoriale di orienteering e Festa di Primavera animeranno il paese per tre giorni consecutivi, da venerdì 14 a domenica 16 aprile.

Ad aprire le danze sarà l’incontro con Paolo d’Anna, autore de ‘I racconti della polenta’, dove attraverso alcuni racconti darà modo di scoprire quanto ha inciso questo alimento nella storia e nel costume dell’Italia. Appuntamento venerdì 14 aprile alle ore 20.00 presso la sede del gruppo Alpini di Civate, via del Castello 3. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Paolo 348 4951878. Biblioteca 0341 551858 – da lunedì a giovedì 14.00-18.00, venerdì e sabato 9.00-12.00.

Ritrovo invece in località Pozzo sabato 15 aprile per la gara amatoriale di orienteering, organizzata dalla SEC, a cui è possibile partecipare da soli o in coppia, senza limiti di età. Inizio gara alle ore 14.00.