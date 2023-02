Valmadrera. Pratone di Parè, il Comune pronto a raccogliere proposte d’intervento

Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, accolti i pareri dei soggetti interessati

Obiettivo dell’Amministrazione cogliere le opportunità di sviluppo, senza rinunciare alle caratteristiche naturali dell’area

VALMADRERA – Stare al passo con uno spazio urbano in via di trasformazione: sulla base di questa premessa il Comune di Valmadrera intende raccogliere proposte tecniche per sistemare e gestire l’area denominata ‘Pratone’ a Parè. Già approvata mercoledì scorso in Giunta la delibera per l’avvio alla consultazione preliminare di mercato, funzionale alla preparazione di un appalto, che darà la possibilità ai soggetti interessati di proporre soluzioni innovative, anche tecnologicamente alternative, per intervenire sull’area.

Un contesto che, sia dal punto di vista ambientale che infrastrutturale e di mobilità nel panorama del basso Lario, ha visto diversi cambiamenti del tessuto urbano, attraverso interventi di riqualificazione capaci di conciliare il mantenimento del carattere naturale dell’area, integrandolo con opportunità di sviluppo. Nello specifico, la consultazione preliminare costituisce una fase preparatoria alla gara d’appalto, in termini di pianificazione e preparazione (innovazioni tecnologiche, tipologie di appalto, metodologie adottate), necessaria per confrontare esperienze ed acquisire conoscenze tecniche al fine di migliorare la predisposizione degli atti di gara.

Al confronto tecnico possono partecipare tutti gli operatori economici interessati, le autorità indipendenti, comprese le associazioni di cittadini residenti o aventi sede nel Comune di Valmadrera, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, organismi di ricerca (università, centri di ricerca, ecc.), liberi professionisti e comunque esperti, partecipanti al mercato, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi, ed autorità indipendenti, senza che ciò comporti l’aggiudicazione di alcun contratto.

A corredo delle proposte progettuali vanno relazioni, documentazione tecnica da parte di esperti e altri documenti idonei all’approfondimento dei pareri. Sul portale istituzionale presente l’avviso pubblico relativo alla manifestazione d’interesse: il termine per presentare la proposta concreta è di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso all’indirizzo https://www.comune.valmadrera.lc.it.