Valmadrera, auguri alla signora Giovanna Giudici, 102 anni

Festa per l’ultracentenaria residente in paese

Visita del sindaco Rusconi

VALMADRERA – Il sindaco Antonio Rusconi si è recato questa mattina a casa della signora Giovanna Giudici che compie 102 anni oggi, una delle cinque ultracentenarie residenti in città.

Nata a Caronno Pertusella, la signora Giovanna ha lavorato per anni in un calzificio e nei campi e successivamente si è trasferita col nipote Mario Banfi, insegnante, a Valmadrera, dove vive anche l’altra nipote, Marilena, volontaria per anni nell’Associazione “ Il tempo di dare” .

Proprio i due nipoti hanno accompagnato il sindaco nella festa della signora Giovanna, ancora lucidissima.