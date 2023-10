Valmadrera. Caserma Vigili del Fuoco, qualche modifica al progetto

Su parere di Vigili del Fuoco di Lecco, aggiornato il progetto di fattibilità

Migliorie alla fruibilità degli spazi e prevista un’area lavaggio veicoli

VALMADRERA – Apportate alcune modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Valmadrera, compendio che sorgerà in via Casnedi e servirà ai volontari per compiere le molteplici attività svolte (emergenza e soccorso, prevenzione e sicurezza, difesa civile) in spazi più idonei rispetto all’attuale edificio in via Sabatelli.

Un aggiornamento, quello approvato dalla Giunta comunale nella seduta del 3 ottobre, che si è reso necessario dopo le indicazioni fornite dal Comando Vigili del Fuoco di Lecco, riguardanti soprattutto migliorie per la fruizione degli spazi e la previsione di un’area destinata al lavaggio dei veicoli in dotazione.

Qui il progetto di fattibilità completo approvato a ottobre del 2022.