L’associazione di Valmadrera ha festeggiato i suoi primi quattro anni

Presente anche l’assessore Colombo

VALMADRERA – In occasione del quarto anniversario del Motoclub Revolution di Valmadrera si è tenuto un momento istituzionale. L’evento, dedicato a moto e motori, si è svolto nel weekend dell’1 e 2 ottobre.

A portare i saluti del sindaco Antonio Rusconi, in trasferta nella città inglese di Buckingham per l’avvio di un nuovo gemellaggio con il comune valmadrerese, è intervenuto l’assessore Colombo, il quale ha colto l’occasione per ringraziare il Motoclub per il suo impegno nel sociale, in particolare per le iniziative contro la droga, realizzate in collaborazione con l’associazione “Mondo Libero dalla Droga”.

L’assessore ha poi confermato dei passi avanti nella costruzione della caserma dei Vigili del Fuoco, alla quale il Motoclub, come ribadito dal suo presidente, intende nuovamente contribuire con la donazione di 1000 eurp: la bozza del progetto è stata infatti approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed è ora in attesa del giudizio favorevole della Giunta Comunale.