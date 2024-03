Valmadrera, un bando per la valorizzazione turistica del Pratone di Parè

L’iter avviato lunedì in Giunta

Servirà anche per assicurare il servizio di pontilista

VALMADRERA – La Giunta Comunale ha avviato l’iter per la pubblicazione di un bando per l’individuazione un soggetto del Terzo Settore, nello specifico un’organizzazione di volontariato (Odv) o un’associazione di promozione sociale (Aps) riconosciuta dall’amministrazione comunale e operante sul territorio comunale, con cui stipulare apposita Convenzione per l’attività di valorizzazione turistica del “Pratone” di Parè.

“Tale bando – spiega l’amministrazione – servirà anche per assicurare il servizio di pontilista per la navigazione, dal momento che a breve a Parè riprenderà il servizio di transito del battello”.

Sulla base della storicità del servizio, l’impegno economico a carico dell’amministrazione comunale non potrà superare € 11.000.