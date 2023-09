Ballabio. Bus scolastici verso Lecco, il sindaco: “Aumento delle corse che transitando all’interno del paese”

Avviata interlocuzione con il Gruppo Arriva

La sperimentazione partirà da domani, 15 settembre

BALLABIO – In risposta alle problematiche relative al trasporto scolastico verso Lecco, segnalate in questi giorni, l’Amministrazione Comunale di Ballabio ha preso contatto con la dirigenza del Gruppo Arriva.

“Un’interlocuzione proattiva volta a dare una risposta immediata e concreta alle famiglie degli studenti” spiega il sindaco Bussola che ha annunciato, a partire da Venerdì 15 Settembre, un aumento delle corse che transitano all’interno del paese deviandole da via Provinciale in via Cinturino. “Una sperimentazione tesa ad aumentare il numero dei posti disponibili per i ragazzi di Ballabio e permettere così a tutti gli studenti di raggiungere le scuole in orario”.

“Ringrazio il Gruppo Arriva per la tempestiva risposta – dichiara il Sindaco Bussola – e confido che questa sperimentazione sia la soluzione giusta per risolvere la problematica di questi primi giorni di scuola”.