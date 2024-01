Ballabio, causa meteo la Befana è “atterrata” al centro polifunzionale

L’iniziativa, promossa dal Cai Ballabio, si è tenuta ieri sera, venerdì

La Befana, anziché volare giù dal campanile della Chiesa, è scesa… dalle scale del centro polifunzionale

BALLABIO – Niente discesa dal campanile della chiesa di San Lorenzo: la pioggia battente di ieri sera ha costretto la Befana a rivedere i propri piani scendendo… dalle scale del centro polifunzionale Due Mani Ventaglio.

Un cambio di programma che non ha guastato la festa con i bambini che hanno aspettato, tra stupore e magia, l’arrivo della vecchia strega per ricevere le tanto desiderate caramelle.

L’iniziativa, promossa dal Cai Ballabio, si è conclusa con un delizioso rinfresco per grandi e piccini con tè, vin brulè e panettone per festeggiare in compagnia la conclusione delle festività natalizie.