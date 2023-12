Ballabio. Da gennaio un corso di inglese madrelingua per bimbi

BALLABIO – Inizia da Gennaio 2024 un corso di inglese per bambini promosso dall’associazione ASC Ballabio, tenuto dall’insegnante madrelingua Hayden Knight Weiler. Il corso è patrocinato dal Comune e si terrà il lunedì pomeriggio presso la Sala Civica Comunale, sita in P.zza Papà Giovanni XXIII n.4.

Per informazioni e iscrizioni si potrà contattare direttamente l’insegnante madrelingua Hayden Knight Weiler al cell. 340.9065416.

“Ringrazio il presidente Carlo Brivio e tutto il direttivo dell’associazione culturale sportiva 89 di Ballabio – dichiara il Sindaco Bussola – che ancora una volta si dimostra estremamente attiva non solo con iniziative sportive ma anche culturali. L’Amministrazione Comunale ha voluto concedere l’uso gratuito della Sala Civica per incentivare una tipologia di corso finora presente solo nel capoluogo, grazie a questa iniziativa l’offerta didattica per i nostri giovani verrà potenziata.”

“Per me ogni bambino e ogni persona e’ una miniera ricca di gemme di valore inestimabile. – dichiara Hayden Knight Weiler – Ogni processo educativo dovrebbe far si che queste gemme vengano fuori per il beneficio di tutti. Come insegnante della lingua inglese, credo che sia di fondamentale importanza che i bambini imparino a esprimersi in inglese fin da piccoli, e allo stesso tempo che imparino quelle ‘gemme’ che li aiuteranno sia per l’apprendimento della lingua sia per la vita: coraggio, pazienza, determinazione, perseveranza e gioia, tra altre. Let’s go!!!”