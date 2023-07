Ballabio, il mercato del giovedì si fa sempre più ricco

Nuove bancarelle vanno a impreziosire l’offerta del mercato estivo del giovedì a Ballabio

Attivo anche un servizio bus gratuito con fermata in piazza Hillion, dove si svolge il mercato

BALLABIO – Nuove bancarelle, tra cui frutta, verdura, formaggi, alimentari e casalinghi, in aggiunta a quelle storiche di pesce e abbigliamento. Si è arricchito di nuovi stand il mercato estivo del giovedì in piazza Hillon, promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Fiva Lecco.

“Il mercato estivo del Giovedì – dichiara il sindaco Giovanni Bussola – è ormai una tradizione per Ballabio e i ballabiesi sanno che possono venire a prendere dell’ottimo pesce e tanti altri prodotti. Ringrazio Rino Barbieri, presidente di Fiva Lecco, per l’aiuto che ci ha dato nel trovare nuovi espositori in modo da poter ampliare l’offerta. Ricordo inoltre che tutti i giovedì mattina è attivo anche un servizio bus gratuito con fermata proprio in piazza Hillion”.