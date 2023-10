Ballabio. Serata con Lilt per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione

Le dottoresse Silvia Villa e Beatrice Scaccabarozzi hanno tenuto la conferenza

Il sindaco Bussola: “La nostra Amministrazione Comunale è molto sensibile a questa tematica”

BALLABIO – Grande successo per la conferenza tenutasi martedì sera presso la sala consiliare del comune di Ballabio a cura della dottoressa Silvia Villa, oncologa e presidente Lilt provinciale di Lecco, e della dottoressa Beatrice Scaccabarozzi, biologa e nutrizionista.

Una serata che ha visto la partecipazione di diversi ballabiesi all’insegna dell’informazione e, soprattutto, sull’importanza di una corretta alimentazione per la prevenzione. Diverse le domande e curiosità a cui le dottoresse hanno dato risposta.

“Ringrazio la Lilt Provinciale per la disponibilità e per la bella serata – ha detto il sindaco Bussola -. La nostra Amministrazione Comunale è molto sensibile a questa tematica al punto che, nel mese di novembre, intendiamo proporre, in collaborazione con la Lilt, una visita urologica gratuita a tutti i volontari del comune di Ballabio”.