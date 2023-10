Barzio: avviate le opere per il secondo lotto della nuova fognatura

I lavori riguarderanno via Papa Giovanni XXIII, via Privata Bergamini e via Milano

Termineranno entro marzo 2024

BARZIO – Continuano gli investimenti di Lario Reti Holding per l’ampliamento ed il potenziamento della rete fognaria e della depurazione dei reflui a Barzio. Dopo un primo lotto di estensione della fognatura terminato nel 2021 e dal valore di 360.000 euro, si sono avviati in queste settimane i lavori relativi alle vie Papa Giovanni XXIII, Privata Bergamini e Milano.

Le opere vanno di pari passo al rinnovo del depuratore comunale, attualmente in corso, e sono finalizzate a razionalizzare ed estendere la rete fognaria a servizio di due zone del paese – in parte già urbanizzate ed in parte, potenzialmente interessate da un futuro sviluppo edilizio – che non possono essere collegate ai collettori esistenti per l’orografia del territorio.

I lavori termineranno entro marzo 2024 e prevedono, inoltre, la sostituzione di tutte le condotte acquedottistiche nelle vie già interessate dai lavori per la fognatura.

Le opere saranno realizzate nel totale rispetto dei caratteri ambientali dell’area; tutte le sistemazioni di ripristino a termine dei lavori sono previste in assoluto rispetto dei luoghi e manterranno la continuità attualmente esistente.