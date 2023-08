Boom di visitatori alla Sagra delle Sagre: “Livelli di affluenza massimi”

Gli organizzatori: “Vinta la scommessa di tornare ai livelli pre-Covid”

Domenica è in programma lo spettacolo pirotecnico che chiuderà la 58esima edizione della kermesse valsassinese

PASTURO – Mancano ancora tre giorni allo spettacolo dei fuochi d’artificio che chiuderà l’edizione 2023 della Sagra delle Sagre a Pasturo, ma la kermesse ha già vinto la sua scommessa: registrare numeri d’accessi di visitatori non ancora toccati e dimenticare gli anni contrassegnati dal Covid e dalle restrizioni.

“Quest’estate siamo tornati decisamente ai livelli massimi di affluenza – dicono gli organizzatori della manifestazione che ormai è tradizione estiva nel Lecchese -. Abbiamo visto arrivare tantissimi visitatori fin da sabato scorso, il giorno dell’apertura”. Il pienone si è registrato lunedì 14, vigilia di Ferragosto; mentre il giorno successivo le presenze si sono concentrare soprattutto intorno all’area ristorante della Sagra.

E’ ancora troppo presto per fare un bilancio: “Non diamo numeri per un motivo semplice, perchè non ci si crede vista l’altissima affluenza – scherzano gli organizzatori -. La nostra scommessa era cercare di tornare alla Sagra pre-Covid e ad oggi possiamo dire che è ampiamente vinta. La Sagra delle Sagre non ha mai chiuso, nemmeno nel 2020 e nel 2021, ma gli afflussi erano relativi. L’edizione 2023 invece si inserisce fra le più partecipate di sempre”.

Partecipatissimi anche gli eventi serali, fra spettacoli e concerti: “Abbiamo dalla nostra parte anche le temperature – dicono gli organizzatori – qui in Valsassina si sta bene e non si soffre il caldo estivo. Abbiamo visto che tanta gente gradisce gli eventi serali, questa sera ci sarà la band tributo ai Pink Floyd, un’idea nuova che ci aspettiamo richiami molte persone”.

La soddisfazione degli espositori è strettamente legata all’afflusso di visitatori: “Fino ad ora abbiamo raccolto soltanto feedback positivi fra gli espositori, anche loro sono felici di veder tornare la Sagra alla normalità e di poter presentare i loro prodotti a un pubblico così ampio”. Nel weekend si attende ancora il pienone, soprattutto domenica quando è in programma lo spettacolo pirotecnico conclusivo.

Fino alla chiusura della Sagra è inoltre possibile acquistare i biglietti della lotteria (l’estrazione dei premi il 20 agosto) quest’anno gestita dal Soccorso Bellanese.