Cfpa di Casargo. Cimino sulle dimissioni: “Decisione difficile”

CASARGO – “Dopo più di 15 anni di grande impegno e dedizione è stata una decisione difficile, molto meditata e per alcuni tratti sofferta. Da un lato importanti motivazioni strettamente personali e familiari e dall’altro opportunità professionali molto interessanti che si sono ripresentate e che mi hanno fatto sentire apprezzato dal punto di vista umano e professionale, anche per i risultati ottenuti a Casargo”.

Il direttore Marco Cimino motiva così la scelta delle sue dimissioni con le quali saluta la scuola alberghiera della Valsassina dopo 15 anni di servizio.

“Sono molto grato a tutte le persone che lavorano e hanno lavorato con me nel Cfpa di Casargo – prosegue – Insieme e con il sostegno delle istituzioni locali abbiamo raggiunto traguardi importanti, che gli operatori del settore alberghiero e della ristorazione e moltissime scuole in Italia e in Europa ci riconoscono. Sono molto orgoglioso di aver rappresentato con tutti loro APAF, il CFPA di Casargo e, in moltissime occasioni, anche il territorio della Valsassina e della Provincia di Lecco”.

Quindi rivolgendosi agli studenti aggiunge: “Un grazie molto sentito anche a tutti gli studenti che hanno frequentato e che frequentano la scuola e che in diverse situazioni quali concorsi, tirocini, catering, eventi e scambi formativi sono stati dei bravissimi ambasciatori del CFPA in Italia e in Europa. Molti di loro ancora giovanissimi stanno ricoprendo ruoli importantissimi nelle strutture alberghiere e ristorative nel mondo. Comunque ci sarà ancora del tempo per i saluti. Favorirò la continuità e poi plaudirò ogni traguardo futuro del CFPA”.