Chiusa la 58^ Sagra delle Sagre. Ecco i numeri vincenti della Lotteria

Gran finale domenica con lo spettacolo pirotecnico

Al numero 11538 il primo premio, una Nuova Sendero Streetway Essential White

BARZIO – Si è conclusa la 58^ edizione della Sagra delle Sagre, tradizionale kermesse che ancora una volta ha fatto il pienone con un grandissimo numero di presenze e partecipazione.

Domenica sera il gran finale con l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria (Qui l’elenco con tutti i numeri vincenti) che aiuterà il Soccorso Bellanese nell’acquisto di una nuova ambulanza, e l’attesissimo spettacolo pirotecnico con il quale è calato il sipario sull’edzione 2023 della Sagra delle Sagre.

Ferdinando Pucci Ceresa, presidente della Ceresa Srl società che organizza l’evento, in occasione della serata di chiusura ha voluto ringraziare “tutti coloro che lavorano affinché questa manifestazione si possa svolgere nel migliore dei modi”.

Ceresa ha ringraziato in particolar modo l’Amministrazione del Comune di Barzio, il Comandante della Polizia Locale Andrea Pizza e la Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. “Approntare tutto ciò che serve a livello normativo per organizzare un evento come la Sagra delle Sagre non è cosa semplice – ha puntualizzato Ceresa – ma siamo sempre riusciti a trovare l’intesa giusta per superare ogni ostacolo. Abbiamo lavorato in sinergia e bene”.

Ceresa nel suo intervento ha poi voluto ringraziare i suoi più stretti collaboratori a cominciare da Riccardo Bendetti “col quale – ha sottolineato – collaboriamo da più di 20 anni. Un grazie anche al Direttore Artistico Ivan Pensa e a tutti i ragazzi nuovi che si sono aggiunti al nostro team. Infine, ma non da ultimo, un ringraziamento sentito va a tutti gli espositori senza i quali la Sagra non esisterebbe”.

Poi spazio ai fuochi d’artificio che hanno tenuto il numeroso pubblico col naso all’insù fino all’applauso finale con cui è stata salutata la Sagra delle Sagre 2023.