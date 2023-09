Pasturo, 500 mila euro per i lavori stradali nel nucleo storico di Baiedo

I lavori inizieranno nel 2024

Sono in corso le attività di progettazione

PASTURO – Il Comune di Pasturo ha programmato per l’annualità 2024 i lavori di riqualificazione di strade e spazi pubblici per il miglioramento dell’accessibilità e della mobilità del nucleo storico di Baiedo. I lavori prevedono la realizzazione di nuove pavimentazioni in pietra naturale e conglomerato bituminoso delle seguenti strade e piazze comunali: Via Centrale, Via Bartolomeo Anesetti, Via Rocca, Piazza Comunale , Piazza San Pietro.

“Attualmente – fanno sapere dal Comune – sono in corso le attività di progettazione utili all’acquisizione delle autorizzazioni di legge e volte all’esatta definizione delle strade e piazze che saranno ricomprese nel primo lotto esecutivo. L’ importo sarà di 500 mila euro di cui 465 mila provenienti da Regione Lombardia nell’ambito del bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” e la restante parte di fondi comunali”.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica candidato al bando nel mese di aprile dell’anno 2021 è scaricabile al seguente link:

“Considerata la tipologia di interventi di pavimentazione, si invitano tutti i proprietari e/o gli aventi diritto sui fabbricati prospicienti le suddette vie, a voler provvedere alla realizzazione e/o adeguamento dei propri allacciamenti al servizi pubblici entro il prossimo 31 dicembre 2023”.

