Università Terza Età della Valsassina, la proposta ottiene riscontri positivi

Già tante richieste di adesione all’iniziativa lanciata dall’introbiese Enrico Baroncelli

Il primo incontro informativo il 27 gennaio

INTROBIO – “Devo confessare che non mi aspettavo una risposta così rapida e

immediata, dopo aver lanciato la proposta di una “Università per la

Terza Età” in Valsassina”. Lo fa sapere Enrico Baroncelli, fondatore dell’iniziativa.

“Hai lanciato un bel sasso nello stagno” mi ha detto una amica: e lo

“stagno” è immediatamente ribollito. Centinaia di “like” e “mi piace” sulle pagine facebook di siti valsassinesi: “ringrazio in particolare “Sei della Valsassina se..”, “Cuore Valsassinese”, “Altopiano Valsassina”, oltre che naturalmente sulla pagina e sul sito di valbiandino.net, e le molte persone che hanno condiviso il mio precedente messaggio” fa sapere Baroncelli.

Circa una ventina di persone hanno già dato la loro disponibilità a partecipare alla iniziativa, naturalmente tutta da costruire, a cominciare dall’ Associazione che dovrà gestire e organizzare gli Eventi.

“Persone, e questo mi fa ancora più piacere, che vengono da tutta la Valsassina: non solo da Introbio, come il sottoscritto, ma anche da Primaluna, Barzio, Cremeno, Parlasco, Casargo, Taceno, ultimamente Pagnona e Premana, oltre che turisti che hanno la seconda casa in Valsassina, e anche lecchesi. Persone tra l’altro di ogni età, cinquanta-sessantenni e oltre ma anche giovani trentenni”.

L’appuntamento per un primo incontro tra gli aderenti è questo sabato

pomeriggio 27 gennaio a Introbio.

Baroncelli precisa alcune cose: “L’iniziativa è assolutamente apolitica e apartitica. L’obiettivo dell’Associazione, se ci riesce in collegamento con l’Associazione

Nazionale Università della Terza Età UNITRE, che ha sede centrale a Torino ma ramificazioni in tutta Italia, è quella di sviluppare iniziative culturali in Valsassina e anche momenti di svago (visite guidate, gite, cene sociali ecc.) per favorire la socialità (e questo lo metteremo anche nello Statuto). La politica quindi non c’entra niente. Inoltre l’iniziativa non nasce per favorire una lista piuttosto che un’altra, vista l’imminenza delle elezioni amministrative, anche perchè essendo

una Associazione intercomunale, come detto sopra, sarebbe difficile dichiarare un ipotetico appoggio a una lista piuttosto che ad un’altra”.

“Grazie ancora a chi ha già dato la sua pre-adesione – conclud e- ci auguriamo tutti che l’iniziativa abbia successo per migliorare la qualità della vita e

delle persone in Valsassina, non solo quelle di una certa età ma anche dei giovani, che sono più che invitati a collaborare”.

Chiunque sia interessato può scrivere a enbaronce@tim.it