Util Primavera Valsassina: una opportunità per dieci giovani

Una nuova occasione per prendersi cura del territorio e della comunità

Candidature entro domenica 4 febbraio 2024. Il bando è dedicato ai giovani nati tra il 2006 e il 2009

BARZIO – Una nuova occasione per prendersi cura del territorio e della comunità. Living Land, con il sostegno dell’Ambito territoriale di Bellano, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Consorzio Consolida, e la Cooperativa Sociale Sineresi, propone il bando Util Primavera Valsassina.

Util Primavera è uno spin-off del più conosciuto bando Util’Estate, che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di ragazzi e ragazze durante il periodo estivo: un’opportunità per mettersi alla prova in nuove attività, conoscere coetanei e occupare il tempo libero in modo utile e generativo.

Il bando è dedicato ai giovani nati tra il 2006 e il 2009, residenti nei Comuni dell’Ambito di Bellano che, affiancati da un tutor, svolgeranno attività di aiuto compiti e laboratori con bambini e ragazzi del doposcuola di Ballabio e Cremeno e interventi di manutenzione e pulizia spazi pubblici in alcuni Comuni della Valsassina.

Ogni ragazzo sceglierà il monte ore del suo impegno per un minimo di 9 pomeriggi, e al termine riceverà un buono acquisto utilizzabile in alcune realtà commerciali del territorio. L’attività è realizzata all’interno dell’iniziativa “Restiamo insieme” di cui alla D.G.R. n. 364/2023 promossa e finanziata da Regione Lombardia.

Per maggiori informazioni e candidature, entro domenica 4 febbraio 2024, visitare il sito www.livingland.info.