Calcio Eccellenza. Doppio trionfo per Calolziocorte e Olginatese

Il Calolziocorte batte la prima in classifica: 3-2 contro il Mapello

La Brianza Olginatese stende 2-1 la Nuova Sondrio

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Domenica ricca di emozione per le squadre lecchesi impegnate nel campionato d’Eccellenza 23/24. Il Calolziocorte, da oggi ex fanalino di coda del girone B, sorprende tutti battendo in casa 3-2 la prima della classe Mapello.

I ragazzi di Daniele Perego hanno mantenuto il vantaggio di 2 reti, segnate da Sare e Biaye uno dei neo acquisti invernali, sino al 70′ quando gli ospiti all’assalto hanno segnato prima prima con Pellegrini e poi con Zambelli su sngolo. La gara si è decisa all’ultimo minuto grazie al gran lancio di Rotini per Del Re che ha stoppato la palla in area e superato il suo diretto avversario mettendo al centro per Sibio che ha appoggiato comodamente in rete.

A commentare la vittoria è il direttore sportivo degli amaranto, Francesco La Fauci: “Successo importante, loro avevano perso solo una partita sinora. Nel secondo tempo abbiamo avuto anche l’occasione del 3-0 poi sono usciti loro ma, in due partite contro la prima e la seconda abbiamo portato a casa quattro punti fondamentali per la classifica”.

“Dobbiamo andare avanti così, questa è strada giusta. Oggi non c’è stato un migliore in campo tutti sono stati bravi ed uniti dando tutto. La nostra difesa ha concesso pochissimo ad una squadra come il Mapello che ne ha fatti 44 e farlo così vuol dire essere preparati e bravi come squadra. Adesso pensiamo a Muggiò che sarà un’altra partita importante. L’obiettivo è abbandonare le ultime posizioni ed essere lì a giocarcela fino alla fine”.

Vittoria combattuta e conquistata solo nel finale di secondo tempo quella della Brianza Olginatese contro la Nuova Sondrio, dopo un primo tempo di intensa lotta da una parte e dall’altra. Nella ripresa, sono gli ospiti a sbloccare per primi il risultato con il gol di Badjie al 17′, i padroni di casa trovano prima il pareggio con Ripamonti e nel finale il vantaggio con Meli.

Commenta soddisfatto la vittoria odierna, Fabio Galbusera, direttore generale dei bianconeri: “Partita in bilico nella prima frazione di gioco con occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa hanno trovato il vantaggio ma siamo stati bravi a crederci contro una signora squadra, molto fisica e con giocatori di categoria superiore, stiamo trovando la quadra in tutti i reparti. La classifica è corta ma stiamo risalendo e ogni punto sarà importante. Settimana prossima affronteremo il Mapello e sarà dura ma ci proveremo”.