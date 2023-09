Calcio Lecco. Al Braglia i blucelesti guadagnano il primo punto in Serie B

Il Lecco, sostenuto da 400 tifosi, pareggia al Braglia

Modena-Lecco termina 0-0, Foschi conquista il primo punto in Serie B

MODENA – All’Alberto Braglia di Modena, il Lecco conquista il primo punto nel campionato di Serie B 2023/24. Nel primo tempo, la partita è vivace con occasioni da entrambe le parti, nella ripresa la squadra di Luciano Foschi soffre e si difende bene dagli assalti dei padroni di casa.

Contro il Modena di Paolo Bianco, il Lecco conquista un punto che vale oro in una partita condizionata, nel secondo tempo, da tanti problemi muscolari da parte dei blucelesti.

LA CRONACA

Il Lecco parte veloce con un bel pressing alto sui difensori gialloblu, la pressione degli ospiti si fa sentire già al 2′ minuto quando il direttore di gara tira fuori il primo giallo di giornata per l’ex Pegreffi (M) che trattiene Novakovich (L).

I blucelesti hanno un piglio in campo e il primo tentativo verso la porta difesa da Gagno (M) lo tenta dalla trequarti Lorenzo Di Stefano (L), al 7′ minuto del primo tempo, l’estremo difensore modenese si rifugia mette in calcio d’angolo. Dopo due minuti altra occasione per i blucelesti, Franco Lepore (L), da fuori area, lascia partire un destro velenoso sporcato però da Palumbo (M).

La prima occasione del Modena arriva al 12′, sul rilancio di Gagno (M), Marrone (L) buca l’intervento e il numero 10 Tremolada (M) si ritrova faccia a faccia con Melgrati (L) che respinge con i piedi rimanendo in piedi sino all’ultimo. Al 15′ minuto, il portiere del Lecco si rende protagonista di un nuovo intervento questa volta sul diagonale rasoterra tagliato sempre di Tremolada (M).

All’20’, sull’asse Lepore (L), Di Stefano arriva la terza occasione per i blucelesti, ma il destro del numero 73 viene respinto in out da Guiebré.

Al 31′, Marrone (L) commette fallo appena fuori area su Marconi (M), lo specialista Tremolada (M) tenta la conclusione forte sul palo di Melgrati (L) ma, la palla non si abbassa.

Sul rinvio successivo, grande occasione dalla distanza per Guglielmotti (L) ma Gagno (M) compie un intervento strepitoso e toglie il pallone dalla porta. Sul corner, nuovo opportunità per i blucelesti, Battistella (M) devia in alto la conclusione di Novakovich (L).

Il Lecco lascia il possesso palla al Modena ma prova a ripartite veloce con il centrocampo e le conclusioni verso la porta dei padroni arrivano spesso dalla distanza, al 41′ ci prova anche Crociata (L) ma il suo destro esce di poco a lato.

Nel finale di tempo, Palumbo (M) ruba la palla a Di Stefano (L) e scende indisturbato verso la metà campo bluceleste, la passa a Manconi (M) che tira ma Melgrati (L) risponde ancora una volta presente.

Cambio in apertura di ripresa, esce Melgrati (L) ed entra il secondo portiere, il numero 22, Umberto Saracco.

Il Lecco riparte subito forte e come nel primo tempo, il centrale difensivo Zaro (M) prende il cartellino giallo per fallo fuori area su Di Stefano (L) spina nel fianco della difesa modenese. Crociata (L) batte la punizione ma, la palla non si abbassa.

Due minuti dopo, ancora l’undici lombardo prova a sbloccare il risultato con il doppio tentativo di Novakovich (L) ma, Gagno (M) è un muro. Foschi prova a cambiare qualcosa in attacco con l’ingresso del rientrante dall’infortunio Nicolò Buso (L) per il numero 90.

Il Modena si sveglia al 54′ con una grande cavalcata di Guimbre (M), ma Saracco (L) si fa trovare subito pronto. Il migliore in campo del Lecco, Di Stefano (L) lascia il campo per problemi muscolari prende il suo posto Mangni (L).

Si abbassano i ritmi della partita, al 63′, il Modena ci prova dalla bandierina battuto da Tremolada (M) che vuole la torre di Cauz (M) ma Mangni (L) è fresco di energie ed allontana il pericolo lontano dall’area piccola. Al 67′, il neo entrato Abiuso (M) tenta il colpo di testa su punizione angolata ma Saracco (L) blocca a terra in sicurezza.

Il Lecco è in difficoltà sulla costante pressione alta del Modena ed aspetta i canarini nella propria metà campo concedendo diversi corner su cui però, la difesa bluceleste si difende bene e con ordine. I giocatori del Lecco non hanno sufficienti energie per varcare la metà campo avversaria e molti di questi hanno i crampi.

Al 90′, sull’ennesima incursione di Guimbre (M) dalla sinistra c’è il tentativo Oukhadda (M) che svetta sulla difesa bluceleste ma non indirizza verso lo specchio della rete. L’ultima occasione di partita capita al 94′, Bonfanti (M) si mangia il gol del vantaggio ad un metro da Saracco (L).

Il prossimo appuntamento per i blucelesti di Foschi è al Rigamonti-Ceppi contro la FeralpiSalò, martedì 26 settembre.

TABELLINO

MODENA: Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi (Cauz 45′), Guiebre; Battistella (Riccio 45′), Gerli, Palumbo (Magnino 66′); Tremolada (Bonfanti 75′); Strizzolo (Abiuso 57′), Manconi. All. Bianco

LECCO: Melgrati (Saracco 45′); Battistini, Marrone, Caporale; Guglielmotti (Giudici 57′), Ionita, Galli, Crociata (Sersanti 61′), Lepore; Di Stefano (Mangni 61′), Novakovich (Buso 52′). All. Foschi

Arbitro: Perenzoni di Rovereto coudivato da Vecchi di Lamezia Terme e Belsanti di Bari, quarto uomo Gauzolino di Torino. Al VAR, Aleandro Di Paolo di Avezzano e all’AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata

Ammoniti: Pergreffi (M), Zaro (M), Ionita (L), Manconi (M)

Espulsi:

Classifica

Parma 13

Venezia 12

—————-

Modena 11

Palermo 10

Catanzaro 10

Sudtirol 9

Cosenza 8

Cittadella 8

—————–

Brescia*** 7

Bari 7

Cremonese 7

Pisa 7

Como 7

Reggiana 6

Ascoli 4

—————–

Sampdoria 2

Ternana 2

—————–

Lecco*** 1

Spezia 1

FeralpiSalò 1

* Una partita in meno