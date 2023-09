Calcio Lecco. Foschi guarda a Modena: “La squadra deve essere convinta dei propri mezzi”

Il Lecco è atteso all’Arberto Braglia per cercare i primi punti in campionato

Foschi: “Dobbiamo pensare a crescere come squadra e continuare a migliorare nella prestazione”

LECCO – “Dobbiamo fare una prestazione convincente limando gli errori passati, pensare alla nostra squadra e alle nostre ambizioni in Serie B”. Queste le prime parole di mister Luciano Foschi durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Modena nell’ostico stadio Alberto Braglia per la prima trasferta del campionato di Serie B 2023/24.

Si tratta della terza partita per i blucelesti che scenderanno in campo alle ore 14, sabato 23 settembre, alla ricerca dei primi punti stagionali dopo le due sconfitte rimediate contro Catanzaro e Brescia. Secondo il tecnico bluceleste in quelle due gare: “Abbiamo fatto delle buone prestazioni, contro i calabresi abbiamo buttato via la possibilità di fare un risultato positivo, mentre contro i bresciani l’abbiamo persa per colpe nostre”.

Foschi non fa trapelare nessun dettaglio sulla formazione che affronterà il Modena: “Ci sono 25 convocati e sono tutti potenzialmente schierabili dall’inizio. Stiamo cercando di trovare una quadra, un tassello alla volta. Abbiamo iniziato a lavorare tutti insieme da soli 15 giorni e dobbiamo fare in fretta per trovare una quadra ideale che deve essere quella dell’anno scorso, sia nell’atteggiamento che nell’identità. Ci deve essere maggiore decisione per mettere in tasca del punti importanti per la classifica, al di là delle partite che dovremo recuperare”.

La partita contro il Modena aprirà la strada a un tour de force di 3 match in otto giorni, martedì 26 contro la FeralpiSalò e sabato 30 contro il Cittadella. Il tecnico bluceleste vuole, però, pensare a una partita alla volta iniziando da domani: “Affronteremo un avversario difficile ma, ce la vogliamo giocare alla pari. Portando in dote ciò che di buono abbiamo fatto nelle prime due gare di campionato”.

“In particolare contro il Brescia – aggiunge Foschi – dopo il gol subito abbiamo fatto la nostra partita creando 7-8 azioni pericolose e facendo una buonissima prestazione fino alla fine. La squadra, però, deve essere più convinta di quello che sa fare ed essere meno titubante. Non bisogna mollare mai, è questo il nostro DNA che ci stiamo portando dietro dalla cavalcata vincente dell’anno scorso. Dobbiamo metterci in testa la convinzione che siamo all’altezza di questa serie e che possiamo fare punti ovunque e contro chiunque”.

Per il match contro il Modena tornano disponibili Celjak, Guglielmotti e Buso: “I ragazzi sono in discreta condizione e utilizzabili. Non ci sono indisponibili ma farò delle scelte tecniche che comunicheremo”.

I convocati del Lecco per il match contro il Modena sono: Melgrati, Saracco; Battistini, Bianconi, Caporale, Marrone, Celjak, Lemmens, Donati; Lepore, Degli Innocenti, Ionita, Crociata, Sersanti, Tenkorang, Giudici, Galli, Guglielmotti; Novakovich, Mangni, Eusepi, Di Stefano, Tordini, Pinzaiuti, Buso.