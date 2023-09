Calcio Lecco. Bagno di folla per la presentazione della squadra

Piazza Garibaldi invasa dai tifosi blucelesti

Presentati il nuovo pullman di Linee Lecco che accompagnerà la squadra e la nuova maglia della Serie B stagione 2023/24

LECCO – Un bagno di folla ha accolto la squadra del Calcio Lecco giunta in piazza Garibaldi tra cori, applausi e il grande entusiasmo dal popolo bluceleste, che ha fatto sentire tutta la sua vicinanza in occasione della presentazione che si è svolta oggi pomeriggio.

I giocatori sono giunti a bordo nel nuovo pullman fornito da Linee Lecco per poi essere “scortati” dai team delle giovanili sfilando tra la folla capitanati dal patron Paolo Leonardo Di Nunno.

Di fronte ai tifosi riuniti è stata presentata l’intera rosa con l’aggiunta, in viaggio verso Lecco, di Vittorio Agostinelli, ultimo acquisto di calciomercato del ds Domenico Fracchiolla che ha ringraziato la presidenza Di Nunno: “Per la forza che ha dimostrato continuando ad investire nonostante tutte le difficoltà e le vicissitudini che il Lecco ha vissuto questa estate, dentro e fuori i tribunali. Convincere i giocatori a venire qui non è stato facile ma abbiamo puntato sulla grande serietà del progetto”.

L’undici bluceleste ha, infatti, dovuto attendere sino al 30 agosto per conoscere l’attesa sentenza del Consiglio di Stato che ammesso i lecchesi in Serie B. Mister Luciano Foschi ha commentato la vicenda sul palco dicendo che: “Quella del Lecco è stata la promozione più sofferta del mondo, sono passati 70 giorni prima di poter dire di sentirci davvero in Serie B”.

Poi mister Foschi ha aggiunto: “Ora, oltre a godere, della Serie B dobbiamo fare in modo di starci bene ed essere protagonisti, cercando di toglierci delle soddisfazioni e lottando si può ottenere qualcosa di importante come abbiamo dimostrato l’anno scorso. Dobbiamo pensare al presente per cercare di cominciare a fare risultati che ci possono portare alla salvezza. Tutti i ragazzi si sono dimostrati pronti a dare il proprio contributo, sappiamo che dovremo ancora sistemare delle cose ma, dobbiamo fare in fretta perché la prossima settimana ci aspetta una partita difficile contro il Brescia contro cui bisogna fare punti”.

Sulla stessa linea del mister anche il patron Paolo Leonardo Di Nunno: “Ora siamo finalmente in Serie B e vogliamo restarci. Mi aspetto di vedere delle belle partite come quella contro il Catanzaro, squadra a cui abbiamo fatto tre gol nonostante sia stata la nostra prima partita”.

L’entusiasmo per la serie Cadetta traspare anche nelle parole del Presidente Cristian Di Nunno: “La voglia della Serie B è tanta, dopo 50 anni di attesa questo è un sogno che si è realizzato. Ora godiamoci questa stagione andando a giocarcela contro tutti con grande determinazione, a partire dal Brescia, dimostrando il vero valore di questa squadra che è davvero alto”.

A prendere la parola anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, che salutato i propri cittadini e i sostenitori blucelesti rivolgendosi direttamente a loro: “Siete stati uno spettacolo, abbiamo vinto non solo sul campo ma anche nei tribunali. Tutte le squadre della Serie B erano al nostro fianco per difendere il merito sportivo e abbiamo dimostrato che le regole del calcio e dello sport sono più forti di tutto”.

Poi ha proseguito: “Noi, come Comune, saremo sempre vicini alla squadra. Ora manca solo l’ultimo centimetro perché Paolo Di Nunno ha rinnovato lo stadio Rigamonti-Ceppi e mancano solo dei timbri burocratici per tornare a giocare in casa, non è questa una promessa, ma speriamo di riuscire in tempo per il 16 contro il Brescia”.

Dopo l’intervento del primo cittadino di Lecco sono state presentate le nuove maglie targate Legea, la prima e la seconda maglia e quella del portiere. La terza verrà mostrata al pubblico in uno speciale evento dedicato. Infine, gli sponsor della squadra bluceleste sono stati chiamati sul palco a salutare i tifosi presenti ribadendo l’impegno costante verso la società e verso il territorio lecchese: Andrea Galperti (Gruppo Galperti), Stefano Fiocchi (Fiocchi Munizioni) e Mauro Frigerio (LineeLecco).

Quest’ultimo ha chiuso l’evento sottolineando l’importanza del significato del nuovo autobus del Lecco Cacio: “Questo è un autobus a colori, a differenza di tutti i nostri bus a noleggio che sono bianchi con la scritta dei personaggi manzoniani. Ciò è stato fatto per celebrare sia per i 50 anni di LineeLecco che il grande ritorno in Serie B dopo, appunto, 50 anni”.