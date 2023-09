Calcio Lecco. Contro il Brescia al Rigamonti-Ceppi, limitazioni per i tifosi ospiti

La quinta giornata di campionato si giocherà al Rigamonti-Ceppi, ma con delle limitazioni per i tifosi ospiti

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha deciso insieme alla Questura e la Prefettura di Lecco le misure inerenti alla sicurezza pubblica

LECCO – Il Calcio Lecco dopo la parentesi allo stadio Euganeo di Padova torna a giocare nel suo stadio, il Rigamonti-Ceppi. Il match Lecco-Brescia inizierà regolarmente alle 14:00 di sabato 16 settembre. Il Gruppo Operativo per la Sicurezza, il Gos, ha imposto però il massimo di biglietti acquistabili dai tifosi del Brescia per ragioni di ordine pubblico. Saranno solo 450 i ticket acquistabili per i supporters delle rondinelle, questi avranno obbligatorietà di essere residenti a Brescia o provincia e in possesso della Fidelity card.

Invece, per i sostenitori blucelesti la vendita dei biglietti partirà dalle ore 10.00 di Venerdì 15 settembre presso la biglietteria Tribuna fino alle 20:00, in via Don Pozzi (Lecco); Sabato dalle 10:00 alle 14:00. Presso “Shamrock Irish Pub”, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); Venerdì 15 settembre dalle 17:30 alle 1:00.

La vendita degli abbonamenti continuerà regolarmente nella data di Giovedì 14 settembre presso la biglietteria Curva Nord in via Don Pozzi (Lecco) a partire dalle 10:00. Invece, per il ritiro dell’abbonamento stesso bisognerà presentarsi in biglietteria Curva Nord, giovedì 14 settembre a partire dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00; Venerdì 15 dalle 10:00 alle 20:00 e Sabato 16 dalle 10:00 alle 14:00.